王珠斌、林寶治夫妻攜手擔任創世基金會議工，為植物人服務。（創世基金會提供）

創世基金會資深義工60歲王珠斌、57歲林寶治夫妻結褵30餘年，2016年加入創世義工，兩人齊心為公益付出，是一對情深「益」重的模範夫妻，為社會弱勢服務不遺餘力。林寶治說，在創世看到許多植物人的故事，讓她更懂得知足感恩，邀請民眾一起加入創世義工軍團，付出讓自己更富有。

林寶治8年前檢查出罹患乳癌，消息有如晴天霹靂，讓她對未來的所有希望瞬間破滅，也因此得到嚴重憂鬱症，化療時頭髮掉落，連家門都不敢跨出，那段痛苦又絕望的日子，在先生王珠斌的鼓勵下，撐過800多天成功抗癌。林寶治說，成功抗癌當下只有一個念頭，要做愛心回饋社會，於是決定幫助社會角落需要幫助的人。

王珠斌夫妻加入創世義工軍團後，看到許多植物人家庭過得十分辛苦，對他們的境遇感同身受，於是更積極參與各種義工服務，義賣自己手作愛心感恩包，參與愛心餐會活動，並且加入植愛園長的行列，定期協助創世回收發票，和護理師到植物人宅服務，日子過得充實而有意義。

創世基金會表示，義工是創世重要的人力資源，才能讓服務更完善。邀請大眾踴躍加入創世義工軍團，不分年齡，只要有善心，就能發揮自己的力量，一同為社會弱勢服務。