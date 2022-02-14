新冠疫情在全球爆發，旅遊業成為受影響的海嘯第一排，損失相當慘重，全球網路旅遊巨頭Booking Holdings自疫情以來已裁員25%，沒想到執行長Glenn Fogel近日又透過影片宣布旗下Booking.com裁掉2700名客服員工，並在今年第二季將工作轉移至外包服務巨擘Majorel手上。

綜合外媒報導，Glenn Fogel在影片中表示客服部門將進行重整，被解雇的員工有機會獲得Majorel提供的6個月合約。現階段Booking.com在歐洲、亞太與美洲各地共有14個客服部門，其中12個將重整，僅保留位在荷蘭阿姆斯特丹及英國曼徹斯特的部門。

突如其來的裁員消息引起員工不滿，許多人也擔心轉移至Majorel後福利將會受到影響。事實上，這並不是Booking.com第一次出現大規模裁員，2020年8月就解僱25%、約4千名員工，此次則是兩年來第二次裁員。

Booking.com客服部門副總裁Paul Downham表示，「我們相信與Majorel合作，可以確保我們在擴展公司多樣化旅遊產品及服務同時，能夠持續滿足客戶和合作夥伴需求的最佳方式。」