明天元宵節，儘管去年農曆冬至湯圓已漲一波，但整體銷量仍創新高；全聯去年湯圓銷量即成長15％，今年元宵湯圓不少廠商爭相推出特色口味搶市亦有望帶動新買氣，全聯即日起即推出超過20款湯圓全聯優惠價，還搭配配料銷售，有望帶動業績較去年成長一成、超越40萬盒。

全聯統計2021年湯圓共賣出超過700萬盒，較前年成長15％，為歷年新高紀錄，其中元宵與冬至兩大必吃湯圓節日，也各別賣出超過40萬盒與近80萬盒銷量。雖然近年來不少廠商都爭相推出特色口味搶市，但湯圓熱銷前三名仍以傳統口味為主，分別為桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，而且3個口味的銷量就占了整體5成，顯見經典傳統口味依舊最受到消費者青睞。

國內湯圓品牌市占高達八成桂冠湯圓，去年12月農曆冬至前因應原物料上漲反應成本，包括芝麻、花生、鮮肉口味湯圓，均做出價格調整，調幅逾一成左右，儘管如此，冬至銷量仍成長，主要是通路促銷「無感漲價」，加上新口味帶動新買氣，漲價不影響銷售。

全聯自即日起至2月15推出超過20款湯圓全聯價優惠，還有多款搭配配料好康價，包含紅豆、砂糖、甜酒釀、紅蔥酥等，刺激買氣。另元宵熱銷商品在「PXGo!全聯線上購」亦推出分批取貨享優惠，透過轉贈功能還能輕鬆揪團合購或送禮。

特色口味新品則包括獨家推出的添好運好運雙喜湯圓、福源的花生湯圓，以及桂冠的花生雙醬湯圓等，且推出限量發售的家傳鮮肉水晶湯圓等，有望再衝新買氣。