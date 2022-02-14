藝人王力宏與妻子李靚蕾的離婚風波延燒數月後，日前卻有大陸網友爆料2人在紐約的官司進度，讓雙方再次掀起戰火，隔空相互指責，沒想到近日又有新進度，傳出女方律師已在本月11日向法院提交7項證據，並即將於下一次開庭再度展開攻防戰，引起外界關注。

根據大陸媒體的報導，在網友爆料的紐約法院訴訟進度資料中，顯示王力宏以李靚蕾「不執行法院法令」為由，請求法院向她進行裁決，假如判決確定，李靚蕾將有可能被判處6個月的刑責或是得繳交罰款，但目前法院尚未做出任何判決。此外，網友還透露王力宏在過去1年間，已向法院提交了11項證據。

而最新消息也指出，李靚蕾方面在2月11日時，也透過委任律師向法院提交7項證據，但內容不是網路上流傳的出軌鐵證，而是與男方上個月發起「探視權變更」的強制執行有關。據了解下一次的開庭日為美國時間3月4日，屆時雙方律師勢必又會有一陣廝殺。

而李靚蕾在11日當天也再次發出5點聲明，指控王力宏不僅凍結她的帳戶，也不付小孩的贍養費，讓她忍無可忍。對此，王力宏隨後也透過律師發出聲明，表示「因為離婚事件引發媒體公審及不理性的網路霸凌，無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪，希望所有紛爭回歸司法，我方也完全將所有事證交給法律處理，完全尊重司法，另外美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已經命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾」。