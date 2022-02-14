台中政壇長期存在政治世家參選世襲問題，民眾黨及時力、正國會盼透過年輕人參選突破現況，一改過去單打獨鬥戰略紛採組織團體戰；民眾黨擬透過市長參選人「母雞帶小雞」展開攻城掠地，時力與正國會年輕戰將盼以創意與活力聯合競選，方能殺出重圍進軍議會。

年底九合一選戰進入倒數！面對藍、綠大軍壓境，小黨推出精銳應戰。民眾黨前兩波已公布5位提名人選，分別是江和樹、張睿倉、林俊凱、許瑞宏及洪鑫任；台中市黨部代理主委郭達鴻說，2／19日將送第三波評鑑人選，預計3月初公布西屯、北屯、大烏龍及平地原住民提名人選。

時代力量台中市黨部主委洪錦鈺表示，時力第一波提名江冠頫、傅智恒、鄒明諺及吳佩芸等4人，第二波將再提名潭雅神及東南區；時力至少會提名6席，每位提名人都經審慎評估、寧缺勿濫。

時力潭雅神區市議員參選人鄭勁節說，市議會已有9位政二代，今年還有7位議員準備讓8位兒女接班，未來每4名議員恐就有1位是政二代，政治公職淪為家族私產不利青年參政，台中市將淪為政二代之都。

鄭勁節指出，根據媒體統計，縣市議員選舉每位議員的平均競選經費是500至800萬元。對於有志從事政治工作，想要出來服務大家、發揮專業的年輕人來說，前有政治家族阻擋，後要背負鉅額的競選花費，「青年參政」宛若夢幻泡影可望而不可及。