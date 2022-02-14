永豐銀行積極力挺2050年淨零碳排目標，宣布自2022年7月起自主使用綠電。永豐銀行14日表示，每年預計採購260萬度綠電、約當全行一年用電量的10％；同時，永豐銀行也將於自有辦公大樓展開建置屋頂型太陽光電實驗計畫，持續扮演推動再生能源發展的關鍵角色，以具體行動實現產業共好理念，啟動綠能、低碳轉型計畫，邁向永續金融願景。

永豐銀行表示，母公司永豐金控永續發展委員會－環境永續小組訂定「推動氣候變遷減緩行動」方案，包括持續提升再生能源使用比例及減碳目標。以260萬度電力估算，預計銀行導入綠電後每年減碳可達1323公噸、約當3.4座大安森林公園一年的碳吸附量，有效達成母公司制定的減碳目標。

永豐銀行指出，自2012年起即積極響應綠能產業發展，以金融業務為核心，配合政策及產業發展，戮力推動綠色金融，2020年2月簽署「赤道原則」，成為全球第102家赤道銀行；同年7月促成首筆民間綠電交易，扮演綠電交易自由化的重要推手，並協助企業接軌RE 100（百分之百再生能源）國際潮流，站穩台灣綠色金融領導業者地位。

永豐銀行深耕綠色產業生態圈不遺餘力，截至2021年底，旗下合作太陽光電廠逾5800座、總裝置容量約1.92 GW（百萬瓩），年發電量約24億度、可支應75萬家庭用戶一年所需。永豐銀行表示，去年獲經濟部能源局頒予「優良太陽光電系統光鐸獎－優良金融服務獎」，為金融業唯一連續6年獲此殊榮，同時獲金融監督管理委員會頒予「辦理新創重點產業放款績優銀行－再生能源放款特別獎」肯定。