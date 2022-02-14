民進黨屏東縣長初選廝殺激烈，國民黨將會派出哪一位人物參選備受關注。國民黨智庫執行長、前立委柯志恩今(14日)在廣播節目談到有人問她「會不會想要回屏東去選？」她回應，其實5年前吳敦義主席就曾問她這件事，個人還是那一句話，即使選不上還是需要長期蹲點經營準備。

柯志恩今在其主持的廣播節目《POP撞新聞》中談到，雖自己是屏東人，但長期因為工作關係住台北，有人問自己說「會不會想要回屏東去選？」「說實在5年前吳敦義主席就曾問我這件事，因為那時候剛接觸政治，就我個人還是那一句話，即使選不上還是需要長期蹲點經營準備」。

柯志恩表示，所以以這個點來說，支持在地人選是最自然且最需要的，過去國民黨常常被詬病是空降一個人，突然派一個長期工作在北部的人下去，然後一次挑戰不成功，可能又因為工作關係又回來原來生活軌道，下一次再選又派另一個人，那為什麼不好好的積極栽培在地年輕議員？

柯志恩直言，像是屏東有很多優秀年輕議員，未來都是明日之星，這就是我們很希望優先能從在地人做優先選擇，還是一句話，在地經營比所謂空降來的更重要。