為減少環境污染以及不必要浪費，減塑幾乎已是全球共識，然而，世界知名飲料大廠可口可樂公司每年生產的塑料瓶超過1000億。綠色和平組織表示，上周可口可樂宣布，到2030年旗下至少25％飲料包裝將以可重複填充的玻璃或塑膠瓶的形式銷售，台灣的零售業應該也能效仿其作法。

根據統計，可口可樂公司每年生產超過1200億個塑膠瓶，已連續第4年被全球多個環保組織發起的「Break Free From Plastic」（擺脫塑縛） 評為全球最嚴重的塑膠污染者。

綠色和平台北辦公室減塑專案主任張凱婷表示，上周可口可樂宣布，到2030年旗下至少25％飲料包裝將以可重複填充的玻璃或塑膠瓶的形式銷售，樂見可口可樂的改變，綠色和平將持續向可口可樂倡議，要求其承諾加倍，到2030年可達到50％的可重複使用包裝。

張凱婷指出，跨國企業都做得到，台灣在地的零售業當然也可以，可口可樂聽到全世界數以百萬人拒絕一次性塑膠的聲音，這是邁向正確方向的第一步。呼籲台灣的零售業全聯、家樂福、7-Eleven等龍頭品牌應向其看齊，應儘速制定有野心、可實踐的減塑目標和時程表，訂定重複使用目標，並發展適合台灣的循環經濟模式。

張凱婷表示，綠色和平已與全聯、家樂福和7-Eleven等超商超市業者持續對話超過2年，並與台中市府以及在地飲料店家合作，推廣循環杯試辦計畫，環保署應立即提出針對所有一次性塑膠包裝的減量目標與對策，進而推動循環杯目標入法，才能全面有效解決塑膠污染問題。