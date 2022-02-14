今天在NFL場上公羊以23比20險勝孟加拉虎，拿下相隔23年超級盃冠軍，也是隊史第2冠，而這場賽事引來全球大量關注，美國當地更是陷入瘋狂，不少體育界明星、演員都到場觀戰。此外這次中場表演相較比賽毫不遜色，請來美國歌壇6大巨星接力演場，讓全場陷入瘋狂。

ONE WORD to describe that half-time show... 👇 #SuperBowl pic.twitter.com/B7ucjVgnVW — Tim and Friends (@timandfriends) February 14, 2022

Still D.R.E

Dr. Dre $ SnoopDogg#SuperBowl pic.twitter.com/NuRY8rEdPY — The Dude "Viky Rourke" una notte al gabbio (@vicyago66) February 14, 2022

超級盃中場秀名單早在去年10月就公布，這也是每年球迷非常期待的環節，而本屆陣容堪稱頂級，由美國西岸饒舌教父德瑞博士(Dr. Dre)領銜，搭配重量級饒舌歌手史奴比狗狗(Snoop Dogg)、肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)、阿姆(Eminem)、五角(50 Cent)、全能歌后瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)上陣。

讓人驚喜的是中場秀時間近15分鐘，不怕球迷看不夠，首先大會放出超熱血開頭影片，饒舌界重量級教父德瑞博士在特製舞台上緩緩升起，隨後現場響起《The Next Episode》經典歌曲伴奏，他也立即介紹史奴比狗狗出場，因為這首歌正是由他們兩人合作唱紅，而他們現身後全場已陷入瘋狂。

Surprise: 50 Cent pulls up to the #SuperBowl halftime show. pic.twitter.com/j4ILHEe85G — The Recount (@therecount) February 14, 2022

接著他們繼續演唱饒舌歌曲《California Love》延續火熱氣氛，唱完鏡頭就馬上帶到下方，五角驚喜登場，其實原本演唱名單並沒有他，加上他以倒吊天花板姿勢出現，所以現場球迷想必非常興奮，而他演唱了招牌歌曲《In Da Club》。隨後全能歌后瑪麗布萊姬上場，演唱了《Family Affair》和《No More Drama》兩首歌。

kendrick lamar performing ‘alright’ at the halftime show 🔥 #SuperBowl pic.twitter.com/TTa1v2VX7I — 2000s (@PopCulture2000s) February 14, 2022

mary j. blige performing ‘family affair’ and ‘no more drama’ at the super bowl halftime show 🔥 #SuperBowl

pic.twitter.com/6hwfsJNoSi — 2000s (@PopCulture2000s) February 14, 2022

接下來氣氛更加高昂，肯卓克拉瑪出場演唱《m.A.A.d city》、《Alright》，最後白人饒舌傳奇阿姆壓軸現身，沒有意外拿出成名作《Lose Yourself》炸翻全場，而到了表演後段，德瑞博士和史奴比狗狗帶來《Still D.R.E.》，接著6位歌手陸續齊聚大舞台中央，展現震撼氣場，一起完成這場史詩級大秀。