竹北市大享容器擴廠引發當地居民不滿，組成自救會提告，台北高等行政法院日前裁定大享容器停止執行擴廠施工，民眾發現大享在12、13日元宵假期施工砍伐樹木設圍籬，疑有擴廠行為，14日到新竹地檢署按鈴控告大享違反環評法，非法施工。

大享管理部經理范增亮指出，該公司是根據縣府核准的項目施作箱涵工程，將原有1至2米的河道做6米箱涵以利排水，砍除公司私有地圍範種植的10多棵樹，並做安全圍籬維護公安，是合法施工，環保局14日上午通知後已先停工。

環保局指出，台北高等行政法的裁定書14日上午收到，收文後第一時間立刻轉送達大享容器，要求大享自收到通知起即停止施工，未來也將監督不得有擅自施工情事發生，違者將依法裁罰，同時也將對台北高等行政法院停止施工的裁定提起抗告。

反大享自救會認新竹縣環保局通過的大享擴廠環評有瑕疵提告，台北高等行政法院2月7日裁定大享容器停止執行擴廠施工。

竹北市代表林碩彥指大享在12和13日鏟平鳳山溪支線兩側百顆樹木，破壞河川、灌溉溝渠植被，推諉有得到新竹縣政府同意施作圍籬，曾到環保局抗議陳情，但沒有任何稽查人員到現場處理，不期待由被告的新竹縣府裁罰被告大享，自救會因此到地檢署提告。

林碩彥指是告大享違法施工，他與律師連擊查證後認大享是違反環評法第22條，開發單位未經主管機關依第7條及第13條認可前，逕行開發行為者，處30萬以上、150萬以下罰鍰。並由主管機關命其停止實施開發行為，如有不遵行者，處負責人3年以下有期徒刑或拘役。