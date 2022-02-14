張雁名今情人節與女友登記結婚。（伊林娛樂提供）

張雁名今情人節與女友登記結婚。（伊林娛樂提供）

張雁名今情人節與女友登記結婚，秀出身分證配偶欄。（伊林娛樂提供）

39歲的藝人張雁名214情人節在粉專宣告已完成結婚登記，告別單身！他稍早在臉書宣布：「配偶欄上終於有人住了進來，未來的日子牽著妳的手走一輩子！也祝大家情人節快樂Happy Valentines Day！」並喊話爸媽「我有人要了哈哈哈哈」。經紀公司伊林娛樂也證實他與交往兩年半、小他12歲的女友葳葳已經登記結婚！

張雁名大女友葳葳12歲，整整一輪，兩人是透過朋友介紹認識，女方現職醫美諮詢師，因為太太不是影視圈的人，張雁名尊重她希望保有生活上的隱私，公開婚訊時，護妻的他也刻意不讓太太的臉曝光。

他表示，自己今年39歲已達適婚年齡，尤其前年他赴美參加弟弟婚禮，大受感動，萌生想安定下來的念頭。他透露和女友交往兩年半，有一天，他早上準備外出工作，看著熟睡的女友臉龐，忽然有了「想陪她走久一點」的想法，菸齡10年的他，決定要戒菸，返家後即跟女友提出想結婚的想法。

張雁名感嘆人生太無常，他說，前一天有說有笑，可能第二天，意外就無預警先到， 他希望把握當下，在人生的有效期限內，完成自己想做的事。去年全球新冠疫情持續，還發生龍劭華猝逝的憾事，他說，龍哥的死，帶給他莫大衝擊；他自己在高雄拍攝戲劇《美麗人生》時，也曾發生身體不適，回台北檢查後，發現是地中海貧血，體認到健康的重要。