儘管發生45次失誤，但尋求HBL高中籃球甲級聯賽女子組3連霸的淡水商工，透過身材優勢搶下69記籃板，加上首節就奠定雙位數領先優勢，終場76比63擊退普門高中，8強賽階段取得2連勝。

淡商教練陳美莉指出，練習時就有針對場上許多狀況模擬，讓球員提前熟悉該如何處理球才能讓球隊獲得優勢，不過球員在場上還是有點慌了，有時場上球員已經找到節奏，但一換人就又遇到麻煩，團隊總共45次失誤讓她直呼：「45次失誤等於45次沒攻擊，沒人這樣的，真的快昏倒！」陳美莉認為，8強隊伍人人有機會爭取4強門票，也趁著賽程前段趕緊找到問題，回去繼續檢討、模擬，為接下來的挑戰做好準備。

此役淡商個人失誤次數最多的是高二後衛李恩芯，發生8次失誤，陳美莉替她緩頰，「恩芯從二、三號位置改打一號，要學習的地方還很多，相信她明年會更好，這時也需要高三的韓汛協助策應。不過全隊失誤45次真的太誇張，所以賽後才會又比較嚴厲地要求球員注意。」

淡商此役韓汛攻下28分，高二中鋒蕭豫玟19分、32籃板、5阻攻，籃板創個人在HBL單場新高，李恩芯則貢獻12分。

普門本戰完成30次抄截，教練李宜瑄隊球員的全場防守給予肯定，但也點出球隊抄截後進攻成功率不高的問題，所幸膝蓋受傷後回歸的「小羊」温雅云狀況比想像好，讓她稍微放寬心，也鼓勵球員後5場多爭取勝利；普門本戰以先發前鋒顏彗安19分最高，替補林湘凌10分、9籃板表現也不錯。