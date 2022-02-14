中共總書記習近平多次公開提及，「中國人的飯碗要牢牢端在自己手上」，不過，大陸近年耕地面積及品質卻在拉警報。根據大陸國務院主辦的官媒《經濟日報》發布耕地問題調查顯示，大陸官方規定，經常進行耕種的土地面積最低值──即「耕地紅線」是18億畝。目前內地尚有19.18億畝耕地，但若以現在的速度減少，10年後可能會突破18億畝紅線。

報導指出，全國人大農業與農村委員會主任委員陳錫文表示，18億畝經常進行耕種的土地面積最低值，即耕地紅線，是綜合經濟發展、人口狀況、糧食單產等因素測算劃定的。報道提到，目前除了國家耕地紅線，各地方也設有耕地紅線。但目前耕地數量正在減少，局部品質也在變差。

中國農業大學土地科學與技術學院副院長、中國土地政策與法律研究中心主任朱道林表示，1957年至1996年，耕地年均淨減少超過600萬畝；1996年至2008年，年均淨減少超過1000萬畝；2009年至2019年，年均淨減少超過1100萬畝。

「現有耕地為19.18億畝，如果以這樣的速度減少，10年後可能會突破18億畝紅線」。朱道林直言，「當前耕地問題表現，在耕地數量減少，優質耕地減少趨勢也在持續。」

報導進一步稱，現有耕地中，真正種糧的面積約占七成，其餘為經濟作物、園地、林地、休耕等。南京林業大學「中國村莊經濟」師生課題組2021年對江蘇省無錫市的調查發現，種糧規模經營戶平均每畝純收益僅34元，效益低也使得耕地經常被移作其他農用。

報導引述中國工程院院士唐華俊說法稱，大陸全國耕地由高到低依次畫分為10個品質等級，平均等級僅為4.76等。其中，一等到三等耕地僅占31％，中低產田占比三分之二以上。

以東北黑土為例，報導指出，東北黑土區是中國最重要的商品糧基地，糧食產量占大陸全國的四分之一。然而，東北黑土退化問題嚴峻，耕層持續變薄，厚度不足20公分的耕地約占一半，有的地方有機質含量較開墾之初大幅下降。據了解，在自然條件下形成1公分厚的黑土層需要200年至400年。

報導也不忘提醒，耕地問題不能只算經濟帳，但也要用好經濟手段。政府必須綜合運用政策、市場等手段來糾正「非糧化」，讓農民願意種糧。