鼓勵全民自我防護不停歇，踴躍接種第三劑疫苗，Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館宣布，自2月16日起至3月底、平日週一至週四推出「小黃卡發威」優惠活動，凡出示疫苗接種紀錄，包括「疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）、「健保快易通App」或「數位新冠病毒健康證明」等接種滿三劑之證明，即可享受義式沙拉吧三人同行買二送一，單點乾式熟成牛排20盎司(含)以上，另加贈價值1500元抵用券乙張，雙重優惠，點越多送越多。

根據中央疫情指揮中心資料，國內第三劑疫苗追加劑接種率為28.56％（截至2/12），已近3成，目標三月初希望達到50％覆蓋率。美福餐飲陳重光副總經理暨行政總主廚表示，Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館除了遵守配合政府餐飲業防疫指引外，更希望提供消費者在疫情緊繃、物價通膨等生活壓力下帶來小確幸，祭出此優惠活動鼓勵國人踴躍施打疫苗，共同打造更安心的用餐環境。義式沙拉吧 三人同行一人免費（第三人須酌收原價一成服務費）。

Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館的義式沙拉吧受到許多消費者的喜愛，在陳重光主廚的巧思下，以崇尚自然、玩味健康的義大利飲食文化為根基，以當令生鮮食材料理出清爽味美、無負擔的開胃菜餚及新鮮生菜沙拉，豐富繽紛多樣的菜色餐點包括：生火腿沙拉、經典番茄乳酪沙拉、白酒淡菜、鮪魚醬薄片豬里肌及各式當季生菜與特調四款醬汁。甜點區供應手工特製栗子蛋糕、馬卡龍、提拉米蘇及季節水果….等數十種餐點，義式沙拉吧除自助式餐點外，也包含湯品及咖啡或茶，每位$950元（外加10％服務費），配合「小黃卡發威」優惠活動，平日每周一至周四，三人同行買二送一（三人皆需單點義式沙拉吧，第三人需酌收原價一成服務費），2月16日起至3月31日（國定假日不適用）。

活動期間凡單點「乾式熟成牛排20盎司(含)以上，再加贈價值1500元餐酒抵用券(1000元餐點消費抵用券及500元酒類消費抵用券)，以此類推，餐酒抵用券不得與其他優惠並行使用，需同桌消費不得合併或分單使用。