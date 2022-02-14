隨著網路基礎架構的提升及科技革新，許多企業紛紛投入建構虛實相融的生活新型態。開發金(2883)旗下中壽看好虛實整合運用在業務員育成及訓練上的加成效果，於桃竹分公司斥資打造首座數位化智能訓練中心，以沉浸式教學結合壽險專業、擴增實境(AR)、互動電子白板及雲端串流等應用，讓新世代人才認識中壽，以創新思維育成業務菁英。

中壽新設置的數位化智能訓練中心強調互動教學，讓新進業務同仁在情境體驗中職涯探索與認識職場，來參訪的準增員對象或保戶，只要用手機掃一下QR Code，就能利用AR認識中壽並進行互動體驗。AR互動著重職涯探索，以情境體驗柔化虛實界線，顛覆以往訪談模式，以遊戲注入溫度，讓體驗者在虛實整合及互動情境的高度沉浸特性中放鬆投入，為職涯注入衝勁及動能。

隨著組織年輕化，許多新進業務同仁都是成長於數位環境的新世代，中壽數位化智能訓練中心，以線上結合線下的混成方式，用新世代熟悉的工具及方式教學，讓學員自然吸收訓練內容及中壽理念。訓練中心教學無紙化，講師授課使用互動式電子白板，課程內容會同步到教室電視牆及學員的行動載具上，也可在分組報告時透過無線串流將各組資料分享至電子白板及電視牆，大幅減少紙張用量，節能減碳為環境永續盡一份心力。課程全程錄影，結束後立即上傳雲端，學員可以隨時回放複習，全天候學習。

中壽創新育成，從教育訓練就開始建構數位化的氛圍及環境，配合獨家開發的數位工具，讓中壽業務員化身為智能保險家，也加深保戶便利與專業的保險印象。中壽積極擴大業務通路，2021年中壽業務員淨增加2140人為業界第一，成為業務人員的首選雇主品牌。