今天新增4例新冠肺炎本土個案，包含2起感染源不明事件，分別為高雄母子及一名紅茶店員工。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前國內共有11條感染源待釐清案件，其中包括新北板橋家庭群聚、新北汐止手搖飲員工、新北樹林電子廠等案，雖已定序與桃機相符，但未找到明確關聯，因此仍屬於獨立傳播鏈。

羅一鈞指出，目前國內共有11條感染源待釐清事件，採取比較嚴格的標準，即使定序出來和桃機或高雄港相關，但如果沒有辦法與其它事件有直接人時地相關，或是能找到足跡重疊，都會個別計算為一起事件。

目前國內11條感染源不明的傳播鏈包括：高雄砂石場、跨縣市家庭群聚、新北樹林嘉聯益電子廠、新北汐止手搖飲、新北板橋家庭、桃園日翊物流、宜蘭礁溪長榮飯店-高雄諾貝爾、大陸入境家庭、新北設計師，以及今天新增的高雄母子、高雄紅茶店員工。

羅一鈞說明，目前還需要注意的是新北市設計師個案（案19665），相關檢驗定序當中，以及今天高雄市新增的2起事件，後續也會進行基因定序，檢體會運送到疾管署實驗室做定序檢驗。