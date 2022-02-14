案19730足跡。

案19732足跡。

案19733足跡。

高雄14日突增3感染個案，鳳山一家三口母親、兒子染疫，母親自大陸返台後一個月才發病確診，反倒是兒子CT值較高，疑似為家庭傳播源頭。另一例為紅茶店少年員工，爸爸是高雄港貨櫃車司機、四採均陰，中央流行疫情指揮中心表示不排除父親是傳染源，高市府疫調急追。

鳳山家庭一案，母親（案19730）是台商，1月16日自大陸返台，1月30日檢疫完畢後，直到2月13日要返回外地工作，去醫院自費採檢發現CT值為37.9。衛生局緊急匡列採檢後發現，該家庭父親經篩檢為陰性，但兒子（案19732）CT值14。

從CT值研判，母親被感染的時間不長，隔離檢疫過程中、防疫旅館無其他相關確診個案，兒子才是家中源頭，但感染源目前仍無法斷論，基本上全家可排除境外或旅館內被傳染。

陳時中表示，該名母親返台後發病的時間太長，研判境外、旅館內感染的可能性不高。從CT值來看，可能染疫的時間區段為1月31日至2月13日。

母親（案19730）11日下午曾搭高鐵自台北返回高雄，傍晚到鳳山鴨寮街烤鴨點心坊消費。兒子（案19732）10日至13日在鳳山、前鎮、仁武區多處便利商店有消費歷史。

另一例為高雄紅茶店少年員工（案19733），CT值15.5，其同住家人檢驗均為陰，但爸爸是高雄港貨櫃車司機，平常就有配合港區採檢，經四次篩檢均為陰性，仍不排除可能是傳染源，感染源高市府仍在追查。

案19733、10日至13日曾到三民區大賣場、左營區餐廳、鳳山兩家紅茶牛奶店，還到苓雅區保齡球館活動。

因應新增案例，高市府14、15日緊急在鳳山青年公園籃球場、大東公園新增快篩站，呼籲有相關接觸史民眾趕緊前往採檢。