北京冬奧坡面障礙技巧賽。（美聯社）

大陸金牌滑雪女將谷愛凌（Eileen Gu）14日滑完坡面障礙技巧資格賽，她首輪出現失誤只拿到57.28分，次輪隨即拿到79.38分，排名第3輕鬆晉級決賽（前12名晉級）。谷愛凌顯得游刃有餘，滑完等分數的時候還拿出點心來吃，她告訴外國記者說，這是韭菜盒子，她最喜歡吃的東西。

賽後媒體詢問是否壓力很大，谷愛凌說確實資格賽有些壓力，但是只要晉級決賽反而沒有壓力了，可以去做其他的事情。她看到分數出來之後就比了個讚。獎牌戰預計於15日上午9:30開賽，谷愛凌晉級之後又趕去練習半管賽，「半管賽練習開始了，我已經遲到了，我只有別人一半的練習時間，不好意思各位。」《美聯社》形容這是「吃帶跑」。她本屆參加3個項目：坡面障礙技巧、半管賽、大跳台，其中大跳台已經拿到金牌。

資格賽排名第1的是愛沙尼亞女將Kelly Sildaru，她參加與谷愛凌同樣的3個項目。在大跳台拿到銀牌的法國女將勒戴（Tess Ledeux）也晉級坡面障礙技巧決賽，有機會再收獲一個獎牌。

原本前日就要開賽的障礙技巧賽資格賽，因為天氣惡劣才往後順延24個小時，下大雪會導致能見度降低，冬季運動選手對於延賽是習以為常。