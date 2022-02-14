一行文字的差別，讓他荷包縮水近9千！1名網友日前過年停車，看到停車場告示寫「一天最高上限120元」，因此停入5天後卻發現金額變成9280元，原來他漏看了1行文字「例假日或國定假日不提供最高收費優惠」，事發發文痛罵被坑了，不過其他網友卻認為是原PO沒看清楚，不能怒指業者坑人。

該名網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他日前過年時到高雄某停車場停車，因為總共要停5天，他看到停車場公告寫「一天最高上限120元」，心想5天600元相當合理，決定停入，沒想到他忽略看到停車場公告多了1行文字「例假日或國定假日不提供最高收費優惠。」

網友過年停車，看到告示寫「一天最高上限120元」，停入5天後卻發現金額變成9280元，原來他漏看了文字「例假日或國定假日不提供最高收費優惠」。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該網友說，該停車場更改停車規則他未發現，等到繳費時才發現金額從600變成9280元，事後發文無奈地說「假日停車被坑的事情」，最後仍乖乖地繳錢，笑說「此次雖因個人疏忽而導致被坑而認栽，奉勸大家下次停車時請務必小心再小心，勿再被坑。」

不少網友認為是原PO沒有看清楚標示，不代表業者坑人，「自己要看標準啊！怎麼可能都沒看，要怪誰」、「進停車場看一下不是很正常的嗎？停車場改價錢也是他們權利呀」；依據原PO貼出的照片，業者確實在繳費機上方用紅字清楚標明「不提供最高收費優惠」，意即過年期間1天停車費就要1920元。