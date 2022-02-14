日本內閣去年4月13日決議福島核廢水於2年後稀釋排放入海，聯合國國際原子能總署(IAEA)將派專家組成的專家團前往日本監督福島核廢水排放的安全性。原能會表示，據掌握消息，該專家團將於2月15、16日赴福島第一核能發電廠參訪，我觀察團將持續透過外交積極爭取儘早赴日。

原能會表示，IAEA於今日開始專家調查團的在日行程，就含氚廢水的安全評估相關議題進行審查並提供日方專業建議，根據原能會掌握消息，IAEA專家團今日於東京與東京電力公司和相關省廳進行意見交換後，將於2月15、16日赴福島地區實地參訪東京電力公司福島第一核能發電廠。

此外，也將於2月17日與東京電力公司和相關省廳進行意見交換後，IAEA預計於2月18日召開記者會，屆時經濟產業省也會進行簡報說明。

原能會指出，由於我國因非IAEA會員國，未能派專家參與前述調查團，故已規劃自行籌組專家觀察團，雖日本因疫情實施「原則禁止外國人士入境」的邊境政策，原能會已透過外交單位積極向日方爭取儘早赴日，並持續就技術議題規劃與日方進行視訊交流。