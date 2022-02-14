珠江流域正遭遇60年來最嚴重旱情，導致鹽水入侵，嚴重影響珠江三角洲供水安全。大陸國家防總副總指揮、大陸水利部部長李國英昨（13日）表示，將實施「壓鹹補淡」應急安排，全力保障該地區城鄉居民生活用水安全。

李國英出席珠江「壓鹹補淡」保供水專題視像會議時表示，自2021年入冬以來，「珠江流域遭遇的60年來最嚴重旱情仍在持續發展」。他指出，讓珠江三角洲供水形勢嚴峻的三大因素，包括去年冬天以來，珠江流域西江、東江來水持續偏少，預測情況將會持續；元宵節期間珠江口將出現天文大潮，遭遇6級至7級東北風，鹹潮上溯（鹽水入侵）強勁；農曆新年過後農民工陸續返城返工，供水需求增加。

廣東省水利廳廳長王立新表示，目前廣東省東江流域骨幹水庫來水少、蓄水少，鹹潮東移、上溯動力趨強，新豐江水庫已低於死水位0.2公尺，是建庫以來首次為保障供水低於死水位調度；韓江及粵東地區供水水量屬緊平衡，廣東全省供水水量缺口約9億立方公尺。

氣象預測元宵節前後，西北江三角洲鹹潮上溯最遠距離可能達到30公里，東江三角洲鹹潮上溯最遠距離可能達到35公里，廣東省珠海、中山、東莞、廣州等地部分地區正常供水可能因此受影響。

李國英要求，各相關部門和單位要精準判定「壓鹹補淡」調度啟動時機，實施水庫群聯合調度。