俄烏緊張情勢升高

烏克蘭駐英大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）說，為了避免和俄羅斯開戰，基輔可能考慮放棄加入北約（NATO）。

據BBC第5電台直播（BBC Radio 5 Live）和俄羅斯衛星（Sputnik）網14日報導，普里斯泰科說，由於俄羅斯的威脅和勒索，烏克蘭考慮「大幅讓步」，其中包括放棄2019年修憲，明訂要加入北約的目標。

俄羅斯總統普丁曾說，烏克蘭若加入北約，將引爆戰爭。而普里斯泰科說，烏克蘭願意保持「彈性」。當他被問及，基輔是否會改變對加入北約的立場時說，「被威脅、被勒索成那樣，我們可能會」。

烏克蘭並不是北約成員，但早自2008年起，就獲得能加入的保證，如今終於等到能加入的機會。而它若真的加入，將把這以美國為首的聯盟推進到俄羅斯邊境。普丁說，烏克蘭和北約關係日益密切，可能使它成為向俄羅斯發射飛彈的發射場，而克宮有必要畫下「紅線」，以防止那狀況。