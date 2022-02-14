近期大陸房企調控政策稍有放寬，惟個別房企仍爆出不利消息，讓港股多家大陸房企類股14日大幅下跌。融創中國 上週五（11日）遭國際信評機構穆迪下調企業家族評級（CFR），由「Ba3」下調至「B1」，融創中國14日跌幅不斷擴大。至下午2時40分，融創中國跌11.66％，報9.7港元。

香港經濟日報報導，穆迪同時將融創中國高級無抵押評級從「B1」下調至「B2」，評級展望由「穩定」調整為「負面」。

此外，另一家同樣深陷財務困境的大陸地產商世茂集團，14日傳出 擬以人民幣（下同）22.5億元價格出售上海佘山世茂深坑酒店，世茂集團否認傳聞後，最多跌8％，最低來到6.16港元。現報7.91港元，跌6.17％。

其他大陸房企股午後跌幅都擴大，中國奧最新跌11％，雅居樂集團 跌9％，富力地產跌7％，萬科企業、合景泰富、中國恒大跌6％。四大藍籌內房方面，碧桂園、龍湖、中海外跌4％，潤地跌幅更達6％。

穆迪最新報告指出，大陸房企1月債務資本市場管道依然趨弱，至1月25日，境內、境外債券的月內發行規模分別為13億美元、7億美元，較2021年境內、境外債券市場月均25億美元和29億美元的發行規模，明顯回落。該行同時預計，因應市場信心不足，2022年大陸房地產開發商的全國合約銷售額將下降5％至10％。