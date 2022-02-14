【愛傳媒Jack Dai專欄】台下掌聲如雷、久久不散，舞台劇演出成功，眾人紛紛前來祝賀年輕英俊的導演。

這時一個老婦人走到導演跟前，深情、悲傷的凝視著他，老婦人說，「回來我身邊吧...我的摯愛。」隨後交給導演一個懷錶便離去，留下一頭霧水的他。

幾年後，導演來到一間飯店，偶然間看見房裡牆上的一張照片，月貌花容、他一見傾心，詢問大廳經理，經理說這是幾十年前曾住在這的女演員的照片。

離去後始終難以忘懷，導演到圖書館查閱女演員的資料，看見她年老時的照片時赫然發現，就是送給他懷錶的老婦人⋯⋯

這故事來自80年代老電影《似曾相識》（Somewhere in Time），清楚記得這是我去對岸工作的第一個週末、第一次買盜版DVD、週日夜晚一個人窩在宿舍時看得第一部電影，讓像被一個名叫寂寞的女子糾纏不清一般的混亂孤寂。

《似曾相識》可以說是時空穿越愛情電影的早期原型，但和現在流行的「遺憾中帶點期待」的結局不同，這齣劇的結局淒美的殘酷非常。

導演發現老太太就是照片裡的女演員後，終日魂不守舍，他著魔似的推論著自己跟這位女演員有過一段情，所以當他聽聞某位老教授曾穿越時空的軼聞時，毫不猶豫前去請教這位教授穿越時空的方法。

劇中設定的方法是自我催眠，也就是騙自己「真的」置身於那個年代。於是導演回到這飯店，在地點、時間、場域和穿著做好最古老的安排，靜靜躺在床上，不知不覺中他彷彿靈魂出竅一般，回到了女演員身處的1912年。

接下來的劇情現在看來挺俗套。

兩人相遇時女演員感到與導演似曾相識、一見鐘情，反派角色是同樣也愛慕女演員的劇團老闆，他不斷阻礙兩人的愛情，最終在女演員鼓起勇氣放棄一切後，兩人才有情人終成眷屬。

然而就在觀眾欣喜地看著兩人擘畫未來的甜蜜幸福時，最殘酷的轉折來了...

回到過去那麼久都沒摸口袋的導演，手賤摸了一下、掏出了一枚1980年代的硬幣，這枚硬幣摧毀催眠，瞬間把他拉回80年代，驚醒的他驚慌失措，急著想再回到過去，但也許是心理暗示已被破除，他怎麼試都無法進入狀況，悲痛萬分⋯⋯

日子一天一天過去，絕望的導演了無生意、拒絕進食，當醫生趕來搶救時，幾乎失去意識的他進入了一個煙霧繚繞的夢，夢裡，女演員甜笑著等著他，走向前去，牽起女演員的手⋯⋯

故事到此結束。

你看，是不很殘酷？結局竟是比投河自盡還殘忍的死法，活活餓死，電影編劇只給觀眾淒美，不留希望。 話說回來，為什麼我傍晚時忽然想起這部電影呢？也許是昨晚和老同學敘舊的緣故吧。

我想起過去，喜歡的、討厭的，懷念的、想忘記的，還想著：「如果現在的我回到過去，我會選擇什麼樣的自己。」

這一切都和《似曾相識》裡失魂落魄的導演一樣，只是南柯一夢。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：電影《似曾相識》畫面截圖。

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