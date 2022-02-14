苗栗家扶中心邀請南投家扶青少年一同製作甜點。（苗栗家扶中心提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗家扶中心12、13日邀請南投家扶青少年一同製作甜點，讓兩中心的青少年能互相學習、拓展人際互動機會，並將在19日義賣成員親手製作的手工餅乾，義賣所得則捐給弱勢家庭。

國中一年級的小瑜，與媽媽相依為命，小瑜媽媽假日都得外出工作，只留著小瑜一人在家玩手機，後來加入苗栗家扶的「少年展力」團隊，不再沉迷3C，不只學會製作手工餅乾，還因此結交許多同齡好友。

喜歡熱鬧的小輝，時常參與廟會陣頭，但因為成長環境，內心常常不安、寂寞，也因為加入「少年展力」團隊，才漸漸變得開朗，更擔任團隊裡的領導角色，讓他逐漸找到歸屬感與自信。

苗栗家扶中心主任湯凰琴說，家扶中心的孩子，多半來自單親或隔代教養家庭，成長過程不易，使得像是小瑜、小輝每逢假日無處可去，也沒有關心照顧，因此中心2014成立「少年展力」團隊，透過團康活動讓就讀國中的孩子一起成長學習。

她表示，苗栗、南投家扶的孩子們今年共同合作製作手工雪花餅，並讓他們騎腳踏車帶著手作餅乾，到成員家中彼此分享，也將在19日前往苑裡鎮農會旁廣場，義賣大家的愛心餅乾，讓孩子從中學會為愛付出。