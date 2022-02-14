「中華職棒基層棒球公益計畫」巡迴列車今年首度啟航，這次開往台中沙鹿北勢國小，由會長蔡其昌親自致贈球棒、比賽用球、棒球手套、練習衣及裝備袋等用具予北勢國小及北勢國中棒球隊，他期許小朋友開心打球，未來有機會能夠站上職棒舞台，同時也期待藉由致贈棒球用具的方式，協助學校培育更多棒球好手。

中職一向關注台灣基層棒球體育發展，集結各方資源，幫助各級學校發展棒球環境，為台灣棒球傳遞關懷與希望。2021年中華職棒基層棒球公益計畫巡航台中，邀請6所學校小球員們到台中洲際球場進行導覽及觀賽，再開往宜蘭拜訪9所學校，送上包括球棒、比賽用球、手套、裝備袋、壘包及防疫口罩、CPBL帆布提袋等物資，持續實現競技棒球向下扎根的願景。

蔡其昌說：「中職與許多企業合作，在全台各地都會持續進行捐贈的行動，我們相信只有將基層棒球照顧好，台灣才會有優秀的職棒球員，如同我們也媒合基層棒球隊與鄭達鴻的哪裡瘋野球學校合作，也是讓資源多方整合的方式。同時，去年立法院也通過了運動產業發展條例，希望未來有更多企業能夠來支持台灣的體育，使其更蓬勃發展。」

繼日前巡迴列車前進宜蘭等地，今年首度啟航，開往台中沙鹿，蔡其昌在北勢國小校長王慶祥、北勢國中校長李田倉、哪裡瘋野球學校鄭達鴻、立委林靜儀、議員王立任等人見證下致贈棒球裝備予台中市立北勢國小、北勢國中棒球隊，為基層棒球扎根盡一份心力。