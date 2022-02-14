林男送1歲半的兒子就醫急救遇塞車，求助霧峰分局成功派出所，警方直接開警車載父子二人至醫院。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

林男幫1歲半的兒子洗澡時突然牙齦出血不止，送醫途中塞車，求助警方，幸經醫師診治，止住牙齦出血部分，無其他受傷。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

小嬰兒口吐鮮血，新手爸嚇壞，急抱兒前往大里仁愛醫院急診，不料卻塞在車陣中，見成功派出所就在路旁，林男抱兒向警察求救，員警直接用警車載2人前往醫院，一路鳴笛，不到2分鐘就到醫院，幸經醫生檢查，小嬰兒只是牙齦出血，經止住已無大礙。

住在大里的一位25歲林姓新手爸爸，13日中午在為其1歲多的兒子洗澡時，小嬰兒的嘴巴突然吐出鮮血，牙齦處一直血流，新手爸見狀嚇壞，立即自行開車要前往大里仁愛醫院就醫，不料塞車，林男塞在車陣中，急得像熱鍋上的螞蟻，剛好行經成功派出所時，林男抱起小嬰兒直衝派出所求救。

林男急得向警方求援說：「警察先生可以幫我開道嗎？我的小孩嘴巴都是血。」員警檢視小嬰兒狀況，推測如果再通知救護車來運送，考量交通現狀，可能會再延誤，於是當機立斷，開著警車載著父子2人，一路開警示燈、鳴警報器，原依當時車流約需15分鐘的車程，經警方開道5分鐘便將男嬰順利護送到醫院急救。

幸經醫院醫師診治，將小男嬰牙齦止血後，無其他大礙，林男表示，幫兒子洗澡時突然其口鼻冒出鮮血，頓時不知所措，還好警方即時協助救援，幫助兒子順利就醫，要是沒有警方的「即刻救援」，後果真的不堪設想。

霧峰分局長李建興表示，對於民眾的急難求助警方均能秉持同理心、苦民所苦，深獲民眾高度的肯定及讚許，具體表現了警察「人民保母」之溫馨助人正面形象。