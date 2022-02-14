非同質化代幣（NFT）創建與發行平台Cent證實，由於平台上充斥著詐騙與假貨，該公司已經暫停大部分的NFT交易。

推特創始人Jack Dorsey去年3月在NFT交易平台Cent，以290萬美元賣出其在2006年發出的第一條推文「正在設定我的twttr」（just setting up my twttr），使這個NFT市集瞬間聲名大噪。

去年NFT總交易額飆升，達到約250億美元，許多人不明白為何要砸下大錢購買實際上並不存在，且任何人在網路上就能免費觀看的東西。

NFT是記錄圖像、影片或文本等數位檔案所有權的加密資產，任何人都可以創建、也就是「鑄造」NFT，而獲得NFT的買家通常只是擁有NFT一個特定的數位認證副本，而非擁有該資產每個版本的副本或其基礎版權的所有權，版權仍由作品最初的創作者保留。

然而與NFT相關的詐騙、偽造和「洗售交易」（Wash Trade）屢見不鮮，早已成為這個領域司空見慣的事。所謂的洗售交易也就是為了營造某些市場假象所進行的「假買假賣」交易，目的是為了操縱市場。美國NFT創建與發行平台Cent聯合創始人暨執行長Cameron Hejazi向路透社證實，由於詐騙橫行，該平台已在2月6日暫停大部分的NFT買賣。

雖然Cent市集「beta.cent.co」已暫停NFT銷售，但專門銷售推文NFT的平台「Valuables」仍然開放交易。

Hejazi指出三大問題，即出售未經授權的其他NFT副本、製作不屬於他們的內容NFT，以及出售類似證券的NFT組合。

他表示，這些問題非常「猖獗」，用戶「鑄造、鑄造、不斷鑄造數位資產的假貨」，這種情況不斷發生，我們雖會封鎖違規帳戶，但就好像我們在玩「打地鼠遊戲」……每當我們封鎖一個帳號，就會出現另一個，甚至冒出另外3個。

美國司法部上周宣布破獲一起5年多前加密貨幣交易平台Bitfinex遭駭客入侵並竊取11萬9754枚比特幣的案件，並追回了其中約9.4萬枚、市價超過36億美元的比特幣。被逮捕的兩名嫌犯被指控洗錢和詐欺罪名，其洗錢管道即包括NFT資產交易。

隨著各大品牌大舉進軍所謂的「元宇宙」或Web3世界，這些問題料將受到更多關注。可口可樂和時尚精品公司Gucci等知名品牌已經開始出售NFT，YouTube也宣布將探索NFT功能。

雖然Cent只擁有15萬用戶與數百萬美元營收，是一個相對較小的 NFT平台，但Hejazi表示，整個產業都充斥著假冒與非法內容的問題，「我認為這是Web3一個非常根本的問題」。

全球最大NFT市集OpenSea上個月坦承，其平台上免費鑄造的NFT當中，有8成以上是「抄襲、假貨和垃圾郵件」。

在推特創始人Dorsey賣出其推文NFT後，Cent開始去了解NFT市場上的活動，Hejazi表示：「我們意識到這其中很多只是金錢在追逐金錢」。