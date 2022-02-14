美聯準會升息預期攀升，又加上俄烏戰雲密布，衝擊金融市場，全球風險性資產下跌，少數避險型資產上揚。法人預期美、俄、烏局勢2月底前具有高度不確定，金融市場尤其風險性資產勢必以較為劇烈的方式反應，元大實質多重資產基金研究團隊表示訴求在傳統股、債市場外，提供另一個選擇-實質資產有望扮演避風港。

法人分析，基於美國複雜的軍工複合體模式，美國很可能希望透過渲染俄烏危機，來達到銷售武器目的，並轉移注意力來挽救拜登低迷民調，而俄羅斯不排除嚴陣以待來捍衛自身權益，預期2月底前美俄雙方可能仍將採取「極限施壓」策略，逼對方重回談判桌，達到各自目標，以至於金融市場仍不得安寧。

不過2月之後，烏克蘭平原因融雪相對潮濕，泥濘之路使得俄羅斯進兵不易，加上歐洲嚴冬逐漸過去，對於天然氣的需求量下滑，加上近期歐洲自美國大量進口LNG（液化天然氣），俄羅斯言語上對歐洲「斷供」威脅張力失據，雙方有機會各退一步重新盤算，地緣政治風險緊張情勢有望舒緩，預期風險性資產將重新反映經濟基本面。

元大實質多重資產基金研究團隊說明，實質資產泛指股票、債券、現金以外，包含房地產、公用事業、基礎建設、或是商品原物料、林牧及農業品等實際可見的資產類型。

以元大實質多重資產基金所布局內容舉例，像原油和鋁業能最直接受惠，也是基金重要配置資產之一。因俄羅斯分別是全球第三大供油國（占比12％），第二大鋁供應國（占中國以外供給14％），上半年供需失衡已促使報價居高不下，如今地緣政治風險更是帶動價格進一步上揚。此外，不動產和公用事業署內需產業，以各國境內市場為主，一向以歐美亞地區成熟市場為主，俄烏市場並非熱門標的，完全無關此次地緣政治危機。

法人補充，整體而言，實質多重資產短期能降低投資人暴露在俄烏戰爭風險，長期而言，也享有不動產的租金收益、公用事業的穩健現金流收入，面對FED貨幣政策的鷹派立場，也是資產配置最佳工具。