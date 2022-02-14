電阻廠光頡（3624）應主管要求公告去年12月損益自結數，公司自結12月每股盈餘0.38元，年增90％，但是對照光頡已經公告的11月損益自結數0.44元，約當月減13.64％，累計11～12月每股盈餘為0.82元，年增134.29％。

根據光頡公告，去年12月營收達3.11億元，年增47.39％，單月稅後純益4500萬元，年增95.65％，每股稅後純益達0.38元，較前一年度同期的0.2元年增90％，惟對照光頡公告過的11月自結損益0.44元，約當月減13.64％。