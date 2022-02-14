香港立法會財務委員會15日審議第六輪防疫抗疫基金，其規模達270億港元，一共有48項措施，料惠及約6.7萬個商戶、75萬名人士，以及海陸運輸服務經營者。本輪基金著重向個人提供支援，包括受疫情影響的人士，包括低收入及弱勢社群。

香港經濟日報報導，第六輪防疫抗疫基金的紓困措施分4類：一，為需關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業。二，受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的其他行業。三，支援在受重創行業工作的僱員和人士 ，以及對抗疫工作有貢獻的前線人員。四，支援短期或短暫失業人士。

受收緊社交距離措施大幅限制的行業，獲資助金額為第五輪的雙倍，當中以餐飲處所資助計劃涉款最多，有35.3億港元，業者可獲發10至50萬港元補助。

此外，基金有31.89億港元用予支援受疫情重創，和間接受收緊社交距離措施影響的行業，當中包括旅遊業、創意產業、藝術文化界、本地客運業界、鮮活副食品批銷商等。

另外，基金還將以43.65億港元，支援在受重創行業工作的僱員和人士 ，以及對抗疫工作有貢獻的前線人員。清潔及保安人員、物業管理業界、特定機場員工、安老院及殘疾人士院舍員工、註冊體育教練等均受惠。第六輪基金也花96億港元，支援短期或短暫失業人士。