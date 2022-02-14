「台灣第一名模」林志玲在除夕與老公AKIRA一同宣布喜獲麟兒的好消息，為最近喜事頻頻的演藝圈再添上一道光彩，本是普天同慶的喜事卻引來網友質疑「從未看過林志玲露出孕肚照，該不會是找代理孕母生的吧！」因林志玲於47歲得子已是高齡產婦的年紀，加上產前從未曝露過孕肚照，不免會有一些傳聞產出，對此就有網友力挺林志玲，點出「非找代孕」的真相。

這名網友回憶，林志玲與老公結婚將近3年的時間，而最後一次公開露面是在2020年的12月，當時曾被問到什麼時候計畫懷孕，她微笑說道：「不知道小天使是不是還在排隊，趕快來報名！」在這之後，雖發佈過各大時尚照片，但每組照片都巧妙的躲開了腹部，較先前大方露出全身照似乎是保護孕肚不見光。

不孕症權威醫生李茂盛也指出超過40歲以上婦女仍舊有生子的機會，雖然採凍卵生子的成功率只有2%，但因台灣的試管技術具國際水準，還是有成功的可能，即便高齡求子的過程相當辛苦，但當求子意志堅定時，就算年紀到了47歲還是有機會孕育出新生命。

順利生產後，林志玲和丈夫AKIRA紛紛發文表示喜悅，感謝新生命的降臨和親朋好友的鼓勵，可文中他們並未正式公開寶寶的性別。但有細心的粉絲發現，林志玲在IG發文時，有特別標注了一男一女和一個小男生的符號，或許這就是在暗示寶寶的性別。恭喜林志玲喜獲一枚小天使，嘗到初為人母的喜悅。