俗話說一樣米養百樣人，比喻別人和自己之間的想法與行為各有不同，有些人熱情大方，很容易和別人打成一片，時常相約出遊；不過也有些人個性被動，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，即便是交情再好的朋友，只要對方不聯絡，他們也不會主動。

▍金牛座

金牛座個性被動慢熟，尤其是在人際方面，對於大多數人，要他們主動聯繫，根本是不可能的事。因此在和金牛座的社交關係中，若你想和他們深入認識，至少在前期，只能由你拉近關係，因為金牛座的人害怕自作多情，對自己的社交能力也沒什麼信心。

▍處女座

處女座愛面子，在社交關係中更是十分被動，所以絕對不會讓自己陷入熱臉貼冷屁股的窘境。此外，處女座心思敏感，對於別人的情緒會有細微感受，加上自己也容易胡思亂想，基本上不會主動聯繫，在朋友圈中常常人間蒸發，但這不代表處女座冷漠、不好相處，他們只是擔心打擾到對方的生活。

▍巨蟹座

巨蟹座個性善良，待人溫和有禮，但人際關係中相當被動，只有對方主動聯絡，他們才會有所回應，原因在於，他們擔心自己突然聯絡，會打擾到對方，另一方面他們也會想藉此看看對方是不是在乎自己，如果對方久沒聯絡，巨蟹座心裡也會覺得失落。