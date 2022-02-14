桃園自1月3日機場群聚爆發以來，首度迎來連2日「嘉玲」，衛生局長王文彥指出，桃園市各主要傳播鏈已逐漸收斂，市府會持續努力把疫情控制在防火牆內。(蔡依珍攝)

桃園自1月3日機場群聚爆發以來，首度迎來連2日「嘉玲」，衛生局長王文彥指出，桃園市各主要傳播鏈已逐漸收斂，部分並已完成健康監測，市府會持續努力把疫情控制在防火牆內，但強調全國仍有零星確診案件，社區環境仍存在危險因子，仍應落實防疫規範，桃園也未有新確診足跡。

中央流行疫情指揮中心14日公布桃園無本土病例，另有7例境外移入，衛生局長王文彥指出，桃園市各主要傳播鏈已逐漸收斂，部分並已完成健康監測，市府會持續努力把疫情控制在防火牆內，但他提醒，全國仍有零星確診案件，社區環境仍存在危險因子，民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

王文彥說，桃園會持續開設社區採檢站，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，可至社區採檢站採檢，確保社區安全。新聞處長詹賀舜表示，14日桃園社區採檢站單日採檢59人，截至目前，桃園社區採檢站共累計採檢9萬8685人，其中陽性158人、陰性9萬8468人、檢驗中59人，他也說14日無相關個案公共場所足跡，但如有疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報。