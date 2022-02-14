國際原油期價格大漲，布蘭特原油期每桶衝過96美元、西德州原油期也直逼95美元，在台股交易的二檔正向原油期ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U），今（14）日各以大漲9.69％及5.14％作收，在台股盤勢大跌中表現格外亮眼。

街口投信表示，近期市場關注焦點在一觸即發的俄烏情勢發展，但中期可關注疫情影響逐漸淡化後原油需求的持續修復，目前全球原油庫存持續處歷史低位，供需緊張局面未解，上述諸多基本面因素匯聚將助推油價後續發展。

街口投信指出，上周五油價大漲， 西德州與布蘭特原油期貨各上漲3.58％與3.31％，帶動週線收紅，主要因俄烏地緣政治風險升溫。市場對俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂不斷增加，東歐戰雲密佈，同時原油供不應求的態勢繼續維持，消息面與基本面都可能進一步推升油價。

油價走勢除關注東歐局勢外，上周國際能源署（IEA）發佈月報指出，OPEC+長期未能實現產量目標，部分成員國一直無法擴大產量，若OPEC+產出與其目標水準之間的差距繼續存在，加上原油庫存處於7年來最低水準，供應緊張局勢將增加價格波動和上行壓力的可能性。

此外，OPEC最新月度報告維持今年全球需求預期，但認為在全球經濟強勁復甦及旅遊活動回溫下，今年全球原油需求有上行機會，可能超過目前預測的每日420萬桶，亦即需求復甦可能超過預期。