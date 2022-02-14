1名人妻日前準備買新房，正考慮格局時，公婆與小姑突然向她說「也想要1間房間」，她因此詢問網友該不該同意，同住有什麼缺點？大批網友紛紛勸她別「想不開」，許多家庭糾紛就是同住導致的，留言說若對方沒出錢就拒絕，也有網友分享可以「僅留1間客房」，讓婆婆與小姑能輪流住，又不會住太久。

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她日前準備要與丈夫買新房，正在考慮要買何種格局時，公婆突然喊說要1間房間，小姑也突然喊說想要1間房，原PO事後發文向網友詢問，他因為還沒有跟公婆、小姑同住過，想詢問有什麼缺點，「好讓我心裡準備一下」。

1名人妻日前準備買新房，正考慮格局時，公婆與小姑突然向她說「也想要1間房間」，她因此詢問網友該不該同意，同住有什麼缺點？（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

其他網友則留言「房子自己買的？公婆要求還可以理解，但小姑也要求個什麼鬼啊」、「現在住一起嗎？如果是就不用買新房繼續住，如果沒住一起，跟他們說預算不夠」、「拜託千萬別被情緒勒索騙了，讓他們進來萬一處不來很痛苦」、「請問他們有分擔買房的錢嗎？如果沒有憑甚麼那麼厚臉皮」、「不要想不開啊」。

不少網友也分享如何勸退原PO的婆婆與小姑，「就準備1間客房，誰來誰就住那間就好，這樣才不會想長住，用和室打地舖的那種」、「即便有出錢，也只能意思意思留間客房！記住，有點距離才唯美」、「只整理1間當客房，千萬別指定是為誰而準備，不然妳會後悔死」。