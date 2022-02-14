嘉義鐵路高架後嘉北新車站模擬示意圖。（交通部鐵道局中部工程處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義鐵路高架興建新嘉義車站，施工期間站內空橋及電梯分階段改變，提供旅客使用。（廖素慧攝）

嘉義鐵路高架興建新嘉義車站，施工期間站外空橋依施工進度分階段改變，供旅客使用。（廖素慧攝）

嘉義鐵路高架化嘉北車站、嘉義車站及北回車站3個車站主體工程C612標已決標，總經費約71.2餘億元，預計今年4月嘉北及北回兩站會先施工，嘉義站最快今年底施工，預定3個車站於2026年9月完工，不過水上徵地問題可能影響工期進度。

交通部鐵道局中部工程處第一工務段長金家麟表示，嘉義車站規模大，建築面積約53063平方公尺（約1萬6051坪），經費約50億，設計地下2層、地面4層、2個島式月台、1個岸壁式月台（單向軌道）、5條軌道，地下2層有269個汽車停車位、609個機車位。

金家麟指出，嘉義車站最快今年底進場施工，站內連接第一、二月台及後站的地下道、空橋、電梯以及站外空橋、後站、先期轉運中心等，依車站施工進度會分階段改變、拆除，但一定規畫好動線不影響旅客進出。

嘉北車站屬於通勤車站，將在現址的北邊約50公尺處蓋新的高架車站，經費約20多億元，設計為3層樓、1島式月台及2條軌道；北回站將蓋平面式新站，經費約20多億，為因應未來火車進站維修，設計2個島式月台及4條軌道。

金家麟指出，今年3、4月嘉北及北回車站將動工，施工期間，嘉北車站現有動線不改變，只有後站及下第2月台的樓梯會更動，建新的通路，新嘉北站是高架站，沒有前後站區隔。

據台鐵人員指出，由於水上北回車站及周邊軌道用地徵收目前仍沒有具體進展，可能會影響嘉義車站開工及工期，但台鐵也希望能如期完工。

嘉義市政府都市發展處都市計畫科指出，市府將於2月19日、3月5日及3月12日上午9時至12時，分別舉辦嘉北車站、嘉義大車站、乙種工業區等3場規畫說明會，首場嘉北車站說明會在東區台斗街萬台宮舉行。