義大醫院整形外科醫師鄭勝峯致力顯微重建手術，服務重大受創和口腔癌的病患，他從2002年起，每年帶著團隊到越南義診。他曾經幫助一名60歲婦女做先天唇顎裂重建手術，婦女在術後很感謝鄭醫師，但鄭卻向婦人道歉，表示這手術遲了50幾年才來。

鄭勝峯曾獲得美國整形外科醫學會國際訪問學者獎，他從不吝惜分享專業，經常受邀到世界各大名校包括哈佛大學、史丹佛大學等學校擔任客座教授，長期投入國內外醫療研究。

鄭勝峯醫術精湛，視病如親，雖然在醫學界已經有許多成就，但他卻不因此自滿，於2015年重拾學生身分，攻讀義守大學生物技術與化學工程研究所博士班，去年順利畢業。

重新當學生讓他不僅深入學術研究探討，在與年輕學生的相處中，讓他更了解年輕人的思維，學習到如何與團隊中的年輕人溝通，感覺自己也跟著變年輕了。

這兩年因為疫情關係，鄭勝峯到越南義診暫時中斷，但他仍持續到澎湖等地義診。他曾經帶著兩名學生到澎湖義診，剛好學生就是澎湖人，學生充滿熱情，而其家人則感到喜悅與驕傲，這一切充滿正能量。

年過六旬的鄭勝峯仁心仁術，從醫以來幫助了將近5千名病人，他覺得不管自己是醫生、老師或當學生，都會以同理心來面對身邊的人事物，希望透過自己的力量，能夠從校園和醫院出發，感染更多民眾，也可以讓未來的從醫人員都能夠理解病人，打造一個友善的醫療環境。