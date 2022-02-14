台北市長選舉，前民進黨立委郭正亮日前在政論節目中，評論對衛福部長陳時中選情看法，引來綠委吳思瑤的批評，直言從這種出身綠營卻以打綠見長的名嘴言論中，清楚看見陳時中強大到還沒被提名就被鎖定打壓，司馬昭之心路人皆知。

對於台北市長選情，吳思瑤今（14日）在臉書發文表示，前台北市長郝龍斌上月20日拋出「藍白合」議題後，近日再加碼重申「民眾黨成事不足敗事有餘」。吳思瑤認為，郝龍斌遭黨內外砲轟之下仍堅持倡議藍白合，顯見的是藍營內部的焦慮，三腳督下民進黨大有可為，以及藍委蔣萬安其實沒有想像中的強。

吳思瑤指出，對於有名嘴傳出綠營內部民調，指出民進黨內另有強棒，與陳時中不相上下。若民調為真，儘管真偽尚待查證，但吳認為，可以驗證民進黨內人才濟濟，有競爭力者確實不少；另一面則看出蔣萬安支持度已非一枝獨秀，台北副市長黃珊珊後勢看漲，未來被棄保的是誰？國民黨危機已現。

對於名嘴郭正亮在政論節目中批評沒見過陳時中對市政有何高見，開始追捧民進黨內其他人士來貶抑陳時中，吳思瑤直言，雖然郭指稱的「市政外行」的更應該是亳無行政經驗的蔣萬安才對，但從這種出身綠營卻以打綠見長的名嘴言論中，清楚看見陳時中強大到還沒被提名就被鎖定打壓，司馬昭之心路人皆知。