福貞-KY(8411)1月合併營收為新台幣6.83億元，年減11.6%，主因是農曆年節相較去年提前，旺季效應已在去年12月大幅反映。近幾年福貞配合主要客戶需求，提供即時在地供應的生產佈局持續發酵，若以去年第四季至農曆年前的旺季期間業績來看，將是歷年表現最佳。

福貞-KY指出，第一季為產業淡季，預期與去年同期相較仍可保有雙位數的成長表現，除由於合併福貞新竹廠後帶進的台灣地區營收直接挹注外，公司配合主要客戶搶占區域性市場考量，陸續在大陸河南及山東等地設廠或擴廠，因此隨著客戶的市佔率逐步擴大，取得更多的訂單份額與更重要的供應商位置，公司預期與客戶依存度更高下，後續的雙贏效果將會更為顯著。

未來一年內，隨著主要客戶的腳步，福貞-KY山東廠將再增加3-5億支鋁罐產能，預計自第三季起貢獻營收，公司亦已配合客戶需求，開始籌建陝西廠成為集團在大陸的第六個金屬包裝容器生產基地，進度為今年第一季開始建設廠房及基建，2023年第一期產線可望投產，年產能約6億支鋁罐。

福貞-KY表示，公司的主要客戶為全國性飲料品牌，近幾年積極朝區域市場發展，以爭取更大的市場占有率，因此在地化生產、區域化生產已是趨勢，如河南及陝西等地過去相對是製罐產業的空白區域，公司配合客戶赴當地設廠，幾乎等同取得相當的訂單保證，與客戶的戰略夥伴關係亦更為密切，未來一年隨著山東新產線與陝西新廠等陸續導入量產，會是公司保持成長的重要動能。

福貞-KY去年合併營收78.15億元，創下八年來新高表現，今年預期在加入福貞新竹廠的台灣地區營收，以及公司配合主要客戶持續進行的在地化、區域化生產佈局效益持續發酵下，今、明年營運表現可望保持穩健增長。