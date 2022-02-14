三星今(14)日正式宣布，Galaxy S22旗艦系列在台上市，售價也同步出爐，旗艦機款最高價為41900元，值得一說的是，三星本次在訂價上相較前一代便宜1000~2000不等，在原物料齊漲、半導體缺貨的當下，可說是訂價誠意滿滿。

三星Galaxy S22系列手機首度搭載4奈米處理器，分為高通Snapdragon 8 Gen 1與三星Exynos 2200等不同版本。

售價上，Galaxy S22部分，8GB+128GB/256GB售價分別為24900/26900元；S22+部分，8GB+128GB/256GB售價分別為29900/31900元；S22 Ultra部分12GB+256GB/512GB售價分別為38900/41900元。三星本次系列旗艦機預計2月15日12:00起至2月28日23:59止開放預購登記。

Galaxy S22 Ultra螢幕為6.8吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，亦支援45W超快速充電，僅需充電10分鐘，電力便足以錄製逾50分鐘的影片。Galaxy S22 Ultra搭載100倍超高倍變焦功能。Galaxy S22/S22+兩款新機均配備Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，專為極致遊戲及觀賞體驗而生。無論選購Galaxy S22頂尖的6.1吋顯示螢幕，或Galaxy S22+的6.6吋顯示螢幕，兩款均搭載Vision Booster技術，可根據環境照明自動調整顯示螢幕，同時強化色彩對比，讓用戶於觀賞影音時獲得最佳視覺體驗。

值得一提的是，Galaxy S22 Ultra將消費者最喜愛的Note體驗，包括指標性的S Pen手寫筆，全面融入S系列。Galaxy S22 Ultra加入最新Galaxy S系列裝置陣容，於Galaxy S22和S22+二款裝置的標準規格之上，另添加多項嶄新功能，成為S與Note系列的最高端，更是為三星有史以來最強悍的Ultra機種。