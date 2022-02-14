黃珊珊民調追趕到第二名 王世堅：可能會「棄蔣保黃」

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台北市長選戰年底登場，根據民進黨最新民調，同樣「三咖督」狀況下，綠營在派衛福部長陳時中或前交通局長林佳龍參選，台北市副市長黃珊珊的民調收位居第二，對此，台北市議員王世堅今表示，泛藍系統會棄誰保誰，其實還未定之天，很可能到時候泛藍「棄蔣保黃」也說不定。

根據《ETtoday東森新媒體》取得民進黨民調，去年12月民調結果顯示，若由陳時中代表民進黨參選台北市長，對戰國民黨立委蔣萬安、黃珊珊，支持度為陳26.7％、蔣28.3％、黃20.1％；由林佳龍參選時，支持率分別為林22.3％、蔣28.8％、黃21.0％。

綠營今年1月民調出現變化，若由陳時中參選，支持率分別為陳時中24.6％、蔣萬安31.6％、黃珊珊25.0％；若林佳龍參選，支持率為林佳龍21.5％、蔣萬安31.2％、黃珊珊24.8％。

對於黃珊珊民調後來居上，王世堅表示，市民認為要解決台北市政問題，應該要有能力、願意面對問題的人，黃珊珊確實就是這樣的人選，因為黃有6屆台北市議員的經歷，對市政駕輕就熟，且她一向過去的性格就是實事求是、勇敢面對，所以當然市民對黃黃珊珊的肯定一定是會增加的。

王世堅說，2022台北市長選戰，會很巧妙的，比方說三咖督狀態，蔣萬安、黃珊珊、林佳龍，林佳龍代表民進黨支持力量都是很堅定不移的，到時候包括黃珊珊在內的泛藍系統，他們會棄誰保誰，其實還未定之天。

王世堅強調，市民的眼光是很銳利的，要求是很高規格的，在這幾次幾屆市長的選舉當中，也期待過一些市長，結果都不如人意，尤其這次兩任吧年都覺得被柯文哲耍，那黃珊珊恰恰相反，他剛好把柯文哲處理不好、擺下的爛攤子接下來，所以很可能到時候泛藍「棄蔣保黃」也說不定。

王世堅說，棄誰保誰都還在未定之天，但是綠色支持者一定會越來多的支持、肯定林佳龍，所以我覺得2022台北市長選舉確實是有得看的。

對於外界解讀陳時中的民調走下坡，王世堅指出，不認為陳時中走下坡了，因為他的支持度已經來到最高點，很多市民一再重複表態，但因綠營遲遲沒有決定人選，因此在民意反應上會有一些疲軟，更何況其實市民很冷靜的去思考市政問題以後，會認為說防疫是最重要的，陳時中也因此被侷限、被歸類在就是防疫，不方便對台北市政府做任何的批評、表態或研究發表，這些都不適合，會被認為說衛福部長心不在焉。