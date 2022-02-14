虎年「虎」你有錢，新年理財規劃有個好的開始，以往被列為後段班選擇的新台幣活存，多家銀行不約而同推出「有條件」高利優惠。

樂天銀行帳戶搭配樂天信用卡享活儲帳戶10萬、年息3%。以樂天銀行帳戶自動扣繳樂天信用卡費，金額達新台幣3萬元，次月活儲帳戶10萬元以內、年息3%，創業界最高，超過10萬元也有年息1%無上限。

在7月20前，聯邦New New Bank台幣數位活期儲蓄存款帳戶享「當期存款平均餘額」年利率2%優惠利率，以10萬元為上限。富邦My Money在今年底前，則是有上限5萬元，利率2%優惠。

另外，6月底前，台新Richar針對新戶推出「新台幣存滿額」任務，最高有2%優利，舊戶也提供1%優利。

國泰世華銀行KOKO數位帳戶則是鎖定年輕族群，限定年齡為20歲至25歲，且持有效指定子帳戶者，其指定子帳戶享專案期間年利率1.5%，限額新台幣5萬元。

此外，上海銀行Cloud Bank、第一銀行iLEO，也提供活存利率1.2%，是一般活存儲戶的3倍。

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