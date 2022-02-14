中央宣布放寬居家檢疫規範，檢疫天數由14天改為10天，對此，高雄市長陳其邁表示，Omicron變種病毒已成為全球流行的病毒株，且根據統計，約99％以上的確診個案都可以在10天內驗出病毒、發現確診，換句話說，以目前病毒的特性來看，10天已是風險可接受的檢疫時間。

陳其邁指出，現在Omicron變種病毒已經成為主流病毒株，從全球疫情來看，大概94％的個案可以在居檢前5天發現確診並檢驗到病毒，而約99至100％的個案則在10天內可發現確診，換句話說，以病毒特性來講，10天檢疫期已經是風險可接受的檢疫時間，假如加上10天檢疫後的自主健康管理及快篩，他認為可以抓出絕大部分可感染期間的病毒感染。

至於檢疫期間是否全數送往防疫旅館，陳其邁表示，因為居檢還是要有全國一致性的規定，他希望在兼顧整體防疫並逐步回歸正常生活的考量下，高雄檢疫的相關配套措施會配合中央政策，而居家部分，盡量以一人一戶為主，因為Omicron病毒傳染力比較強，同住家人還是有風險，所以他還是建議家裡居家檢疫以一人一戶的方式為較好選擇。

台北14日宣布電影院影視廳內可飲食、動物園及天文館等取消人數限制及預約制、可辦校外教學及畢業旅行等微解封政策。陳其邁被問及是否跟進相關微解封規定，他回應，還在觀察疫情，相關規定會隨著疫情做調整，目前防疫規定維持不變。