大陸一架疑似大陸海監「運-12」運輸機於5日飛過東引上空，12日又有大陸軍機以5100公尺的高度進入東沙的南面領空，遭我方以「侵入我領空」廣播驅離，連續第二次入侵領空事件，引起各界關注。中華戰略學會研究員張競今(14日)在臉書發表觀點，他提出三點分析，並強調廣播時，務必要把話講明白；「即將進入領空」就不要取巧講成「進入領空」，「對我構成威脅」就不要鬼扯「妨礙我飛航安全」，這才不會產生誤會，還要不斷出來澄清解釋。

針對東引與東沙兩地連續發生防空情報判斷與處理失誤現象，張競今在臉書發布影片表示，首先必須注意到面對不同飛行器，我方處理規範自然就不相同，不明民航機在台北飛航情報區限制進入區域，適用台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則第41條，但中共軍機闖入位於台北飛航情報區所未涵蓋之東沙守備區，則是依據軍事應變處置規範採取行動，屬軍事機密，不宜公開討論且亂亮底牌。

張競針對東沙島空域共機飛航活動，空軍廣播錯誤造成誤會闖入守備區上空，嚴肅指出由於廣播是運用國際緊急通信波道，因此遭人錄音爆料完全不令人意外。

張競強調，空軍廣播詞錯誤，大家要體諒官兵壓力難免忙中有錯，要採取美軍所強調KISS精神(Keep It Simple and Stupid)原則，將所有廣播詞事先寫清楚，發生狀況時廣播時逐字照念，把即將進入領空變成進入領空，要明明白白講出來，兩岸關係確實緊張也敏感，我認為必須要妥善找到和對岸相互溝通管道，不是隔岸喊話，不要拿防空情報亂做政治操作，造成內部不團結才是真正最愚蠢做法。