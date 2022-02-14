防範一氧化碳中毒保命對策與熱水器安全須知。（新北市消防局提供）

新北市府「防寒543 全民動起來」防寒保健文宣提醒市民保持警覺。（新北市消防局提供）

汐止衛生所於民眾出入場所看板張貼防寒海報加強防寒保健宣導情形。（新北市消防局提供）

受大陸冷氣團及其鋒面南下影響，今（14）日入夜至明日清晨將達到最低溫，將明顯感受到濕冷天氣，新北市府提醒市民注意防寒3件事「保持警覺、保暖衣物、保健活動」及4不要「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」，家中如有長者或心血管患者，務必加強居家防護。值此疫情期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康。

新北市副市長、災害防救辦公室主任謝政達提醒，請民眾多留意身邊年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者等5大高風險族群，請務必保持警覺，適時保護頭、頸、手和腳部溫暖，起床時，動作放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，同時指示衛生局加強急救責任醫院急診病患照護並提早進行長照個案健康家訪關懷、社會局督導相關社福機構加強照護年長者健康狀況。

新北市消防局長黃德清強調，市府已於今日上午啟動防寒關懷機制，適時訪視問安獨居長者及街友等弱勢族群照顧，並進行防範一氧化碳中毒宣導，里長廣播提醒市民使用瓦斯熱水器等爐具應注意通風及正確安裝，各社區做好自主防災，如有發現需要協助民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

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