受惠國際油價、電子材料、EG彈升助力，台塑化(6505)、南亞(1303)1月營收聯袂奮起躍進。台塑化1月營收644.23億元、月增5.7％，年成長52.5％；南亞1月營收352.7億元，月增2.1％，年成長20.2％，自2020年9月份來，連續第17個月比前一年度同期成長。

此外，台塑 (1301)、台化(1326)因適逢農曆春節長假，部分下游加工廠提早停工，1月營收受阻趨緩。台塑(1301)1月營收239.37億元，月減5％，但較去年同期成長24.6％，創歷史同期新高；台化1月營收303.14億元、月減3.1％，但較去年同期增長13.3％。

台塑表示，1月底適逢農曆春節長假，部分下游加工廠提早停工，加上正值冬天需求淡季，亞洲同業庫存壓力大，石化產品市場行情走軟，1月主要產品價格均比2021年12月下跌7~21％。不過，伴隨全球景氣持續復甦，能源及大宗原物料價格大幅上漲，加上近期俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，1月杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格年漲52.4％、16％及17.5％，推升產品價格比去年同期上漲5~132％，烘托單月營收創歷史同期新高。

南亞指出，1月電路板市場需求持續擴張，供應吃緊，產品售價再提高，銅箔基板、銅箔、玻纖布等營業額也有成長；EG月均價上漲6.4％，BPA因春節前客戶備貨訂單挹注，及原料酚、丙酮價格走高，價、量齊漲。

台化1月營收月減3.1％，其中量差減少17.2億元，售價增加7.6億元。1月PX加工利差不佳減少外售、萃餘油回售台塑化減少，合計影響11.5億元；PTA部分訂單受船期影響延遲至上月交運，減少3.1億元；PIA及苯酚配合產銷調節，減少3億元。

台塑化1月原油平均煉製量43.3萬桶/日，比2021年12月減少5.4萬桶/日；1月杜拜原油平均價格月漲10.3美元/桶，但受國內油價平穩措施及部份外銷油品計價週期影響，產品平均售價91.9美元/桶，僅比2021年12月增加5.9美元/桶。烯烴廠1月平均產能利用率95％，全產品平均售價比2021年12月增加30美元/噸。