匯鑽科（8431）今日公告1月合併營收1.26億元，較上月減少13.9％，主要在於大陸工廠因應農曆年假返鄉潮人力緊缺，客戶來料減少所致，扣除工作天數減少因素，三大產品線同步月增。

扣除工作天數減少因素，匯鑽科1月份3C產品、商用硬碟及無線藍芽耳機（TWS）等三大產品線的日均表面處理業務量仍較上月成長。其中美系3C客戶高階珍珠鎳表面處理業務部份，近期從新款智慧型手機Type C相關零組件，延伸至平板、筆電等產品，帶動整體珍珠鎳表面處理量提升，且由於客製化珍珠鎳表面處理的技術門檻高，毛利率亦較高，可望同步挹注公司整體營收及獲利。

匯鑽科表示，今年美系客戶TWS相關的表面處理業務可望持續提升，主要在於公司已成功取得美系客戶高階經典款及旗艦款TWS產品認證，並獲得客戶全系列無線藍芽耳機表面處理訂單，由於美系客戶無線藍芽耳機對表面處理的精細度、安全性及低功耗的要求較高，公司身為全球珍珠鎳表面處理龍頭廠商，可望持續受惠此一商機，今年TWS表面處理業務將可望較去年持續成長。

匯鑽科表示，隨雲端運算及資料中心對商用硬碟需求持續增加，公司硬碟表面處理業務量可望維持穩健成長；此外，公司已於去年第四季開始調高硬碟表面處理價格，反映上游原料及化學品漲價，預估今年硬碟表面處理業務的營收獲利貢獻可望持續提升。

匯鑽科進一步表示，公司今年開始切入伺服器散熱模組及通訊電子連接器表面處理市場，公司今年將配合美國半導體大廠客戶推出新款伺服器晶片的進度，導入伺服器散熱模組表面處理業務；通訊電子連接器表面處理業務，則主攻少量多樣的通路市場，客戶群廣泛拓展至利基型電子、通訊、消費及顯示器等多元產業，降低出貨集中風險與淡旺季差異，均可望為公司整體營運再添成長動能。