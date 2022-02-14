伺服器機殼廠勤誠（8210）元月營收出爐，達7.36億元，較去年同期增長27.5％，續創歷史同期新高紀錄。勤誠表示，雲端需求持續熱絡，中美兩大地區的新舊客戶發展順利，部分訂單能見度已達上半年，另嘉義新廠現已投入使用，在終端需求擴張及新產能搭配下，全年營收預期再創新高。
據研調機構DIGITIMES Research預期，2022年全球伺服器出貨量雖受到全球IC、零組件短缺影響，全年成長率僅4.6％，但仍有逐季增溫的預期，主要為大型終端客戶（CSP）對於伺服器需求強度不減。
勤誠表示，公司長期與各CPU平台共同開發，了解市場需求並提供專業解決方案，2022年將積極開發具前瞻性技術的產品，除了JDM/ODM及OEM，將持續以標準品的模組化優勢，提供客戶高相容性及高差異化的產品服務，長期發展可期。
另外，勤誠嘉義新廠今年元月已開始投產，目前公司積極調配三廠間產能規劃，預期將可更好地滿足持續拉升的訂單需求，續添成長動能。
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