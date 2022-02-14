日式燒肉龍頭乾杯(1269)1月自結合併營收3.32億元，年增25.17％，創下同期新高及單月歷史次高紀錄，主要受惠海內外展店效益，加上尾牙旺季加持，餐廳事業表現亮眼，加上外販事業推出年節禮盒搶攻新年贈禮商機，共同推升1月營收創新高。

展店部分，「乾杯」品牌即將進駐台南首家Outlet「MITSUI OUTLET PARK台南」，於月中試營運，營收有望持續攻高。

受惠歲末尾牙聚餐旺季帶動聚餐人潮，儘管台灣事業受本土確診案例增加，影響桃園、新竹分店來客減少，依然帶動其餘地區業績表現暢旺。加上海內外積極拓點，1月新展4間分店，包括「乾杯」與「黑毛屋」進駐新竹縣首家百貨「遠東百貨竹北店」，集客力強大，開幕不到半個月來客數逼近4000人；「黑毛屋本家」也以首家頂級「火烤兩吃」服務，插旗台中市政商圈；中國大陸事業「老乾杯」則首次插旗杭州，寫下嶄新里程碑。為集團增添強力新兵，推升營收。

受到疫情影響，這兩年不少企業將尾牙聚餐，改以贈送年節禮盒體恤員工，呈逐年上升趨勢。乾杯集團外販事業提供企業客製禮盒需求，接獲逾700份的禮盒訂單。同時掌握圍爐商機，推出多款燒肉、鍋物禮盒搶市，消費者不僅可至自有電商平台「乾杯超市」線上選購，集團旗下餐飲分店也同步提供現場購買，虛實通路銷售並進，銷售近800份，加上企業禮盒訂單，總銷量相較於去年翻3倍，助攻1月營收佳績。

2月逢春節9天連假，受惠國人出國消費受限，助長餐飲內需市場，聚餐人潮湧現，旗下「乾杯」及「老乾杯」推出新年團圓套餐搶客，各品牌晚餐時段幾乎全滿。緊接為西洋情人節檔期，「和牛47」與「麻辣45」擁有一覽台北101的高樓景觀視野，為近年情人約會的人氣餐廳，已有8成訂位，預計可再搶一波浪漫商機。